Mini verwacht ruim 4.000 liefhebbers in Mettet voor de Mini Fan & Track Day

Een van de hoogtepunten van deze editie zijn de tientallen circuitdopen, een demonstratierit met de Mini WRC, de aanwezigheid van de copiloot in de Dakar rally Tom Colsoul die momenteel aan de leiding staat in het wereldkampioenschap cross-country. Hij deelt zijn ervaringen in de rallyraid aan boord van de Mini met het aanwezige publiek. Omdat het een familie-evenement is, worden er tijdens de lunchpauze ook go-cart-sessies gepland, en op het einde van de dag wordt een grote Mini-parade georganiseerd. Naast het circuit staan ook activiteiten gepland zoals een behendigheidsparcours, een wielwisselwedstrijd en een gigantisch (!) Mini-dorp waar men zich kan ontspannen. De inschrijvingen voor het circuitgedeelte werden in een recordtempo (een Mini JCW waardig) ingevuld en de 100 beschikbare plaatsen werden toegewezen. Bezoekers die interesse hebben, kunnen zich nog steeds inschrijven voor het gezinsevenement via de website www.minifanday.be (Belga)