Mini schenkt Brusselaars planten

Aan de Baksteenkaai, nabij het Sint-Katelijneplein, in het hart van Design September, staat tot zondag 24 september een gastentafel omringd door 1.300 kamperfoelieplanten om de lucht te zuiveren. De bezoekers maken naar keuze gewoon een wandeling in deze schone omgeving of kunnen er genieten van een heerlijk ontbijt.

Honderden liefhebbers van design bezochten deze plek al, die als missie heeft de stad meer zuivere lucht te bezorgen. Om ervoor te zorgen dat dit project, dat van start ging in het kader van Design Brussels van start ging, kan blijven verder bestaan, doet initiatiefnemer Mini de planten cadeau aan de Brusselaars. Het team van Mini Living deelt de planten nu zondag vanaf 10 tot 18 uur uit aan alle geïnteresseerden.(Belga)