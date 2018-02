Mini met 4G

Vandaag beschikken de Mini's nog over een beperkte connectiviteit zoals de automatische noodoproep en enkele telefoondiensten. Dankzij de integratie van 4G in de uitrusting komen er weer tal van nieuwe diensten bij, zoals een gepersonaliseerde conciergedienst, verkeersinformatie in real time met de GPS in de auto (waardoor uw route onderweg kan worden aangepast in functie van de omstandigheden) en de Mini Online connectie.

De eerste modellen die deze geavanceerde communicatietechnologie aan boord zullen krijgen zijn de 3- en 5-vijfdeursversies en de cabriolet. Hiermee staat uw smartphone steeds intenser in verbinding met uw Mini. Zo zal het mogelijk zijn een reisroute op een smartphone uit te stippelen en die vervolgens te "versturen" naar de wagen. Vergat u de wagen af te sluiten? Geen probleem, dat kan voortaan ook online. Net als het terugvinden van uw auto op een grote parking, enz. Wat de conciergediensten betreft, zegt het merk dat ze aanzienlijk zijn uitgebreid en u nog beter kunnen bijstaan tijdens uw privé of professionele verplaatsingen. Uiteraard zijn deze diensten al bekend, want ze zijn al in het BMW-gamma in gebruik. Wel zijn deze toepassingen nieuw of nog zeer zeldzaam in het segment van stadswagens.(Belga)