Mini licht tipje sluier van 100% elektrische versie

Nadat eerder erg futuristisch ogende concepten werden getoond, heeft Mini zopas de eerste definitieve elementen van de elektrisch aangedreven Mini vrijgegeven. De designers kregen de opdracht om zoveel mogelijk elementen uit het verleden te gebruiken en ze in een futuristisch jasje te steken.

Het radiatorrooster krijgt een vernieuwende vorm. Bij conventionele wagens zit hier de motorkoeler, maar een elektrische auto heeft die niet nodig. Daarom kon men de vorm doorgedreven veranderen en wordt het veeleer een stijlelement dat enkel een aerodynamische functie krijgt. Verder werkten de designers ook fel aan de velgen van de wagen, die op esthetische vlak heel wat gemeen hebben met het smalle radiatorrooster. Een vergelijkbare vormtaal zagen we in het verleden al op de Mini Hatch GP, maar deze keer werden er asymmetrische elementen aan toegevoegd.

Deze eerste generatie Mini met elektrische aandrijving is voorzien voor begin 2019 en dat is precies 60 jaar na de marktintroductie van de eerste generatie Mini. De elektromotor zal worden gebouwd in de uitermate moderne BMW-fabriek van Dingolfing en Landshut in Zuid-Duitsland. In een tweede fase wordt de motor in het koetswerk gemonteerd en dat gebeurt in de fabriek van het Britse Oxford. Dit zal ook in de toekomst de voornaamste Mini-fabriek blijven.(Belga)