Mini Countryman nu ook als One

Hiervoor zijn twee motoren beschikbaar, telkens een 1,5 liter driecilinder. De ene functioneert op benzine, de andere op diesel. De One (benzine ) ontwikkelt 102 pk en 180 Nm koppel, wat een sprint van 0 tot 100 km/u in 11,8 seconden en een topsnelheid van 180 km/u toelaat. De One D (diesel) heeft iets meer pit met 116 pk en 270 Nm, waardoor hij ook wat sneller uit de startblokken schiet met een spurt van 0 tot 100 km/u in 10,9 seconden. De CO2-uistoot bedraagt respectievelijk 126 en 109 g/km in ideale omstandigheden.

De Countryman One wordt standaard geleverd met een handgeschakelde zesversnellingsbak en is optioneel ook verkrijgbaar met de Steptronic 6-trapsautomaat. De Countryman One D is daarentegen enkel verkrijgbaar met de automaat. Mini benadrukt dat ook deze nieuwe basisversie met alle nieuwe technologie en snufjes kan worden uitgerust. Onder meer op vlak van infotainment, smartphone-integratie (Apple CarPlay), head-up display of rijhulpsystemen. Deze nieuwe Mini Countryman One komt tegen de zomer op de markt. (Belga)