Milieuactivisten protesteren tegen Duitse dieselverslaving

Op de beurs worden diverse zware dieselauto's gepresenteerd. Verschillende Duitse automerken kondigden deze week aan ook elektrische modellen te gaan ontwikkelen, maar in de komende jaren blijven benzine- en dieselauto's gewoon in productie.

'Dieselauto's zijn de belangrijkste bron van stikstofdioxide in steden. Die kan problemen als astma veroorzaken en is met name schadelijk voor kinderen en ouderen', zegt Greenpeace. Uit een studie van Greenpeace in Duitsland bleek dat zelfs een kleine toename van 10 microgram per kubieke meter, de kans op astma bij kinderen laat stijgen met gemiddeld 15 procent.

Volgens het Europese Milieubureau (EEB) veroorzaakt stikstofdioxide 68.000 voortijdige doden per jaar in de EU.

Achterstand

Volkswagen, dat recentelijk nog geplaagd werd door een groot schandaal rond 'sjoemeldiesels', kondigde deze week aan in 2030 van al zijn modellen een elektrische versie op de markt te willen hebben. Mercedes kwam met het bericht in 2022 met elektrische auto's te komen.

De Duitse fabrikanten zijn relatief laat met hun overstap naar elektrisch. Het Amerikaanse Tesla en Aziatische fabrikanten als Nissan en Toyota zetten al veel langer in op schone auto's.

Hoewel de Duitse fabrikanten de 'boodschap kennelijk begrepen hebben', zegt Greenpeace, spreken ze nog steeds over dieselmotoren in termen als 'essentieel' en 'schoon'. Op de IAA van dit jaar worden diverse grote SUV's en limousines op diesel gepresenteerd.

'Een elektrische optie toevoegen aan elk model is niet genoeg', zegt Andree Boehling, transportexpert bij Greenpeace Duitsland. 'Wat echt nodig is, is de wil om een einde te maken aan de productie van vervuilende auto's die rijden op diesel en benzine.'

'Schone diesel'

Hoewel dieselauto's op papier schoner worden, is de lucht in steden nog steeds vervuild. De werkelijke uitstoot ligt nog altijd hoger dan die onder officiële testomstandigheden. Uit testen van de International Council on Clean Transportation blijkt dat ze soms wel vijf keer over de wettelijke limiet gaan.

'Dieselauto's in steden zijn net zo gepast als rookzones in een ziekenhuis', zegt Boehling. 'Niemand moet zich laten foppen door claims die tijdens deze beurs gemaakt worden over 'schone diesel'. Fabrikanten verkopen nog steeds miljoenen dieselauto's die schadelijk zijn voor onze gezondheid.'