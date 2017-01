'Mijn droomauto is een cabrio, alleen weet ik niet welke'

Het was een hectische week, elke dag richting het autosalon en daar kilometers lopen. Of beter gezegd, proberen mij een weg te banen tussen de duizenden bezoekers. Nooit gedacht dat zo vele mensen vrijwillig een dagje vrijaf nemen om een bezoek te brengen aan Koning Auto. Want dat is het toch een beetje.

Vandaag ben ik in gezelschap van een goede vriendin, voor wie een auto een dagelijks gebruiksvoorwerp is dat vooral één ding moet doen... rijden. En weinig verbruiken. Van rijassistentiesystemen en NOx-uitstoot heeft ze nog niet gehoord. Ze zit echter al enkele maanden thuis, wegens té lang té hard gewerkt. Met vallen en opstaan probeert ze terug voet aan de grond te krijgen. Ik heb haar beloofd er geen al te lange bezoekdag van te maken, zodat er nog tijd overblijft voor een paar uurtjes shoppen. In Brussel is het volop solden, en ik ben op zoek naar een warme sjaal. Als we geen zotte dingen doen, kan er achteraf wellicht nog een gezellig etentje af. Voor we echt vertrekken, leg ik haar uit dat Louboutins geen geschikte schoenen zijn voor het autosalon en dat sportieve sneakers meer aangewezen zijn.

Op de stand van smart heb ik een afspraak met Céline Monbrun, communicatieverantwoordelijke van het merk met die eigenzinnige stadsautootjes. Ik leg haar uit dat ik al een hele week op zoek ben naar een auto die beantwoordt aan mijn persoonlijke wensen en voorkeuren. Voor ik het goed en wel besef zit ik in een smart fortwo Brabus. Die ziet er op het eerste zicht uit als een gewone smart, leuk dus. Maar deze versie biedt veel meer, is onbeperkt aanpasbaar. Céline heeft daar zelfs een allesomvattende omschrijving voor: tailor made. En inderdaad, alles is mogelijk. Zelfs een dak dat open kan. Want dat is een must, er gaat niks boven een cabrio. Vind ik. Mijn vriendin is een andere mening toegedaan. Waar naartoe met de wasmanden en de spullen van de kinderen? Gelijk heeft ze natuurlijk. Maar ik val voor oben ohne. Kan deze smartfortwo Brabus ook in appelblauwzeegroen en kan de kleur van de zetels identiek zijn aan die van de sjaal die ik straks hoop te vinden? Céline is formeel, alles kan mevrouw.

Alles kan, dat is ook het ordewoord op de stand van Rolls Royce in paleis 1 waar 44 dream cars in een winterse omgeving staan te schitteren. De meest imposante is de Dawn Bespoke, een zeer exclusieve cabriolet van 5,30 m. Zijn naam verwijst naar het ochtendgloren, het moment van de dag waarop opportuniteiten gecreëerd en genomen worden. De kleur van het exterieur en interieur kunnen afgestemd worden op de wensen van de klant. Initialen of logo's worden geborduurd op de hoofdsteun, ingelegd in het fineer of met de hand geschilderd op de buitenkant. Kan die überhaupt in de garage, vraag ik me af. Had ik niet gehoord dat alles kon? Nou, bijna alles. De McLaren 570S vind ik ook niet mis, maar dan als cabrio. Wordt het dan toch een Evoque cabrio?

Mijn vriendin heeft het gehad voor vandaag en trekt aan mijn mouw. Belofte maakt schuld. En dus rijden we richting het centrum van Brussel, op zoek naar een warme sjaal.