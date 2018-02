Michelin Crossclimate ook voor bestelwagens

Michelin heeft in zijn gamma de Crossclimate, een alleseizoensband, dit betekent een zomerband die ook in de winter kan gebruikt worden. Tot hiertoe was dit type band meestal voorbehouden aan personenwagens, maar nu breidt het Franse merk zijn aanbod ook verder uit naar bestelwagens tot 3,5 ton met de Agilis Crossclimate. Er bestond reeds een Agilis Alpin, maar dat was een echte winterband en dus minder polyvalent dan een alleseizoensband. De Agilis Crossclimate is daarom een uitgelezen product voor gebruik in een land als het onze, waar slechts af en toe sneeuw valt maar professionele rijders toch steeds de baan op moeten kunnen. Deze band verzekert ook een lange levensduur en een aantrekkelijke prijs. Zijn structuur heeft bovendien robuuste flanken en is daarmee uitermate geschikt voor bestelwagens met een zware belading. Michelin verwacht zeer veel van deze band in een segment dat nog steeds een sterke groei kent.(Belga)