Michel Vaillant Art Strips Box: 13 kunstwerken in één box

In het exclusieve koffertje zitten de eerste dertien Michel Vaillant Art Strips en er wordt een werk van 40 pagina's aan toegevoegd, waarin het verhaal staat van hoe deze dertien werken tot stand zijn gekomen. Zelfs de oorspronkelijke tekentafels waarop de strips werden getekend, zijn gereproduceerd. Het gaat op de eerste dertien Art Strips die werden gedrukt op hoog kwalitatief papier van 30 x 30 cm. Het aantal 13 is overigens niet toevallig gekozen, want het is een knipoog naar het verhaal "Nr. 13 aan de start".

Wie bijgelovig is, hoeft overigens niets te vrezen, want de box bevat in feite veertien titels dankzij het tweeluik van "Passage Leader". Elk exemplaar wordt afzonderlijk genummerd en wordt beschermd door een transparant hoesje. De box bevat tenslotte en echtheidscertificaat, getekend door Philippe Graton en Dominique Chantrenne, respectievelijk voorzitter en artistiek directrice van de Jean Graton Stichting.

De Michel Vaillant Art Strips Box kost 750 euro en kan men bestellen via de website michelvaillantartstrips.com. Let op, het aantal is beperkt tot 300 exemplaren.(Belga)