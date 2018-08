Mercedes Vision EQ Silver Arrow rijdt elektrisch

Het voorbije weekend stal Mercedes de show op het concours d'élégance van Pebble Beach in Californië met deze de Vision EQ Silver Arrow concept, die hulde brengt aan de befaamde 'Silberpfeile', de succesvolle eenzitterracewagens van het merk uit de jaren 1930.

Dit studiemodel valt op door zijn eigenzinnig ontwerp met ongewone proporties: de wagen is 5,3 meter lang en slechts één meter breed. Deze 'sigaar' is getooid met een carbon koetswerk waaronder, geheel in de tijdsgeest, een elektrische aandrijving schuilt die goed is voor 750 pk en gevoed wordt door een batterij van 80 kWh die een theoretisch rijbereik van 400 kilometer verzekert.

Deze conceptwagen is een teaser voor het toekomstige gamma elektrische wagens van Mercedes, dat het label EQ zal dragen. Dit voertuig zal u echter nooit onderweg tegenkomen, aangezien het niet in deze vorm in productie zal gaan. Het blijft een studiemodel op vlak van styling dat vele elementen uit verleden vermengt met de technologie van de toekomst.(Belga)