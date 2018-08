Mercedes viert 40 jaar ABS

Het ABS-systeem was in die periode zeer innovatief en de technologie werd eind 1978 - zoals dat vandaag nog steeds het geval is bij Mercedes - geïntroduceerd in de S-klasse (W116), de vaandeldrager van het merk met de ster. Het remsysteem werd aanvankelijk slechts optioneel aangeboden en de klant moest er destijds 2.217 DM voor bijbetalen. Twee jaar later was het ook in alle personenwagens beschikbaar en vanaf 1992 behoorde het tot de standaarduitrusting van Mercedes personenwagens. Vanaf 2004 verplichte de EU het systeem op alle nieuwe wagens. Het systeem zorgt op zich niet voor extra remvermogen, maar het zorgt er wel voor dat de wagen tijdens het remmen bestuurbaar blijft.

Wanneer men met een wagen zonder ABS fors remt, gaan de wielen blokkeren. De wagen remt wel fel af, maar schuift enkel rechtdoor. Het ABS (Anti Blokkeer Systeem) gaat de remkracht met (zeer) korte tussenpozen wegnemen, zodat de wielen niet blokkeren en waardoor de bestuurder tijdens het remmen rond een obstakel kan sturen. Dit systeem is vooral handig op een natte ondergrond. Tal van rij-instructeurs stellen dat aspirant-bestuurders ABS het best onthouden als 'Altijd Blijven Sturen'.(Belga)