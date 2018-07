Mercedes toont sedanversie van A-klasse

De wagen biedt vrij veel plaats achteraan omwille van de wielbasis die 2,729 meter lang is. Bovendien krijgen de passagiers voldoende hoofdruimte, want het dak helt pas helemaal achteraan af naar beneden. De koffen slikt 420 liter. Verder geniet hij alle technologie die eerder in de nieuwe generatie A-klasse werd aangeboden. We denken hierbij aan het motorgamma, maar eveneens aan de talloze rijhulpsystemen, waarvan sommigen zo van de S-klasse werden overgenomen. Verder lanceert Mercedes hier ook heet gloednieuwe MBUX-infotainmentsysteem (Mercedes-Benz User Experience).

Mercedes liet eerder dit jaar al een verlengde versie zien van die model, maar dat is alleen voor de Chinese markt bedoeld. Met de komst van de nieuwe A-klasse zal dit model in een eerste fase de CLA vervangen, maar Mercedes belooft naast deze A-klasse sedan, ook een nieuwe (CLA) coupéversie op basis van deze nieuwe A-klasse. Die zal enkele designtrekjes delen met de jongste CLS, net zoals bij zijn voorganger. (Belga)