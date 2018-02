Mercedes test eVito in Zweden

De constructeur met de ster in het logo weet dat in de wereld van bestelwagens het rijbereik een cruciale factor is voor professionele gebruikers wanneer ze nu of in de toekomst voor elektrisch vervoer zullen kiezen. Daarvoor werd de eVito in reële omstandigheden onderworpen aan temperaturen tot - 30°C. De ingenieurs concentreerden zich daarbij op de koude starts en de laadsnelheid in deze condities.

De eVito is het tweede elektrische productievoertuig op de bestelwagenmarkt van Mercedes na de Vito E-Cell in 2010. Hij kan al even besteld worden en zal vanaf half 2018 geleverd worden. Deze testen hebben zijn veelzijdigheid en bruikbaarheid in extreme scenario's verbeterd. Zo zijn de mogelijkheden tot verwarming en ontdooiing uiterst belangrijk in koude streken. Er werd ook gekeken naar de bescherming van de belangrijkste mechanische componenten van de eVito tegen de koude.

De eVito zal een rijbereik van 150 km hebben en een topsnelheid van 120 km/u bereiken met een lading van 1000 kg aan boord. Dit lijkt een beperkte actieradius, maar die werd bepaald om enkel de laatste etappe af te leggen voor de levering van materialen en pakjes in en rond de steden. In Duitsland zal de elektrische eVito 39.900 euro (excl. btw) kosten. De Belgische prijs wordt later bekend gemaakt.(Belga)