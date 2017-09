Mercedes onthult de nieuwe Sprinter

Dit wordt zonder twijfel één van de topevenementen van 2018 op de markt van bestelwagens: de lancering van de nieuwe Sprinter waarvan online reeds enkele schetsen opdoken die een grondige restyling laten vermoeden. De inspiratie werd duidelijk gehaald bij de personenwagens van Mercedes. De strakke horizontale lijnen vooraan bezorgen hem een atletische verschijning die ook het nodige respect op de weg afdwingt.

Naast het esthetische aspect zet de nieuwe Sprinter eveneens een belangrijke stap vooruit op technologisch vlak, onder meer met de rijhulpsystemen en de connectiviteit. De Sprinter wordt comfortabeler, aangenamer en performanter in het gebruik. Mercedes biedt een resem varianten aan waarmee de Sprinter geschikt is voor zowat alle professionele toepassingen.

De Sprinter wordt geproduceerd in de Duitse fabrieken in Dusseldorf en Ludwigsfelde, maar zal ook 'geassembleerd' worden in de Amerikaanse fabriek in North Charleston om de invoertaksen te ontwijken op deze zeer belangrijke markt voor bestelwagens. De eerste Sprinter rolde in 1995 van de productielijn en sindsdien werden er meer dan 3,3 miljoen exemplaren van verkocht. (Belga)