Mercedes lanceert AMG GTS Roadster

In vergelijking met de reeds bestaan de AMG GT Roadster, heeft deze S-versie tal van aanpassingen op vlak van motor, onderstel, remmen en design. In die zin houdt deze jongste S-versie het midden tussen de AMG GT Roadster en de AMG GT C Roadster.

De S-versie wordt aangedreven door de vier liter grote bi-turbo V8 die hier 522 pk en 670 Nm aan trekkracht levert. Dat motorkoppel staat overigens in een erg breed toerentalgebied ter beschikking (1.900 tot 5.000 opm). De motor dank deze prestaties aan zijn bijzondere opbouw waarbij de turbo's tussen de V-hoek van de cilinderbanken werden geplaatst. Op die manier blijft het in- en uitlaattraject zo kort mogelijk, waardoor de motor ronduit explosief kan reageren.

Deze achtcilinder wordt aan een gerobotiseerde zeventrapsversnellingsbak gekoppeld en op de aangedreven achteras voorziet AMG een sperdifferentieel. Met dergelijke hardware spurt deze snelle roadster in amper 3,8 seconden van 0 tot 100 km/u en hij haalt een topsnelheid van 308 km/u.(Belga)