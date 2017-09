Mercedes geeft S-Klasse Coupé en Cabriolet facelift

Die ingreep geldt trouwens ook voor de AMG-varianten, zodat het aanbod van de S-Klasse Coupé en Cabriolet weer helemaal bij de tijd is. Dat merk je in de eerste plaats aan de snufjes en de connectiviteit aan boord met de nieuwe generatie van het Comand Online infotainmentsysteem waarmee je smartphone ook een digitale sleutel wordt, het digitale Widescreen dashboard met twee 12,3" schermen of de mogelijkheid om semi-autonoom te rijden met behulp van de dynamische snelheidsregelaar.

Uiterlijk vallen vooral de chroom accenten, de grotere luchtinlaten, de anders geprofileerde drempels en de dubbele verchroomde uitlaten op. De sportiefste AMG S63 en S65 zijn onmiddellijk te herkennen aan het Panamericana-radiatorrooster met verticale chroomspijlen.

Onder de motorkap brengt in de eerste plaats de V8 biturbo met cilinderuitschakeling vernieuwing. In de S560 Coupé en Cabriolet ontwikkelt die krachtbron 469 pk en 700 Nm. De S 450 4Matic Coupé wordt dan weer aangedreven door de 367 pk sterke V6 in combinatie met de nieuwe 9-trapsautomaat. In de S63 AMG huist de 4.0 V8 biturbo goed voor 612 pk, terwijl de S65 AMG beroep doet op de 6.0 V12 met 630 pk.(Belga)