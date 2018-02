Mercedes G63 wordt atletischer

De Mercedes G Klasse is voor de offroad liefhebbers het nec plus ultra op de markt van luxe 4x4's. Hij heeft authenticiteit naast een actuele vintage look, maar hij kan vooral ijzersterke terreincapaciteiten voorleggen. Zeker als er wat power onder de motorkap schuilt, zoals bij de potente AMG-versies.

En ziehier: zopas werd de nieuwe G63 AMG voorgesteld. Op de vooras werd de oude 5.5 liter V8 vervangen door de 4 liter V8 afkomstig van de supersportieve Mercedes-AMG GT. Deze krachtbron ontwikkelt maar eventjes 585 pk en laat een sprint van 0 tot 100 km/u in 4,5 seconden toe. Een bijzonder indrukwekkende chrono voor een voertuig van dit kaliber. De topsnelheid bedraagt 'slechts' 240 km/u om de stabiliteit niet in het gedrang te brengen.

Mercedes belooft een sportiever rijgedrag dankzij het bredere spoor en een aangepaste ophanging. De G AMG werd ook lichter door een gewichtsbesparing op het motorblok en een intensieve aanwending van aluminium, wat ook meteen voor een besparing aan de pomp moet zorgen. Om de power van de V8 4 liter te temmen, voorziet Mercedes een 9-trapsautomaat gecombineerd met de 4Matic vierwielaandrijving met drie differentiëlen. De nieuwe Mercedes G63 AMG komt in de loop van maart, na het Salon de Genève, op de markt. (Belga)