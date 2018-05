Mercedes bouwt onderdelen voor Gullwing

Deze W 198 zoals het model intern wordt genoemd, is een icoon voor het merk met de ster. Tussen 1954 en 1957 werden er 1.400 exemplaren van gebouwd en de gelukkige bezitters doen er vandaag alles aan om hun overblijvende exemplaren te conditioneren of te restaureren. De beschikbaarheid van wisselstukken is voor die discipline cruciaal en daarom geeft de Classic afdeling in Stuttgart vandaag gehoor aan de vragen van (begoede) klanten. Een Gullwing is vandaag ruim een half miljoen euro waard en in die zin is het ook zinvol om te investeren in originele wisselstukken met de juiste pasvorm. Mercedes heeft samen met een toeleverancier 3D-tekeningen op basis van oorspronkelijke body's de koetswerkpanelen opnieuw vervaardigd. De panelen worden nog gedeeltelijk met de hand en houten pasvormen geklopt en afgewerkt. Dit is een mooi voorbeeld van de combinatie van moderne technologie en traditioneel en vooral ambachtelijk plaatwerk. De prijzen zijn navenant, want voor een spatbord vooraan betaal je ? 11.900, een achtervleugel kost zelfs ? 14.875.(Belga)