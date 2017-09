Mercedes-AMG gebruikt F1-technologie voor straatgebruik

Op de IAA in Frankfurt zal de sportafdeling van Mercedes, AMG, een glimp tonen van de Project One. Deze hypercar krijgt een rasechte Formule 1 motor achterin in combinatie met elektroaandrijving. Hij kan een alternatief vormen voor de LaFerrari of de Porsche 918 Spyder.