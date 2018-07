Mercedes A klasse beschikt over uitstekende aerodynamica

Een auto met minder luchtweerstand verbruikt minder en levert betere prestaties. Al decennia lang zijn constructeurs op zoek naar manieren om de stroomlijn van onze wagens te verbeteren. Mercedes-Benz heeft al verschillende records gevestigd op dit vlak en dat geldt ook voor de nieuwe Mercedes A-klasse berline. Zijn Cd-waarde bedraagt 0,22 voor een luchtweerstandscoëffiënt van 0,49 m2. Deze fraaie waarde is het resultaat van een onvoorwaardelijke toewijding en zin voor detail, uitgebreid testwerk in de windtunnel van Sindelfingen en tal van simulaties. De nieuwe A-klasse berline heeft een veel kleiner frontaal oppervlak (hoewel het koetswerk hoger werd) en de bodem van de wagen is nagenoeg helemaal gesloten, ook onder de motor en de achteras. De lucht wordt overigens afgeleid naar de diffuser achteraan. Ook de velgen en de banden werden bedacht met het oog op een perfecte luchtgeleiding. Op bepaalde markten wordt optioneel ook een systeem aangeboden dat het tweedelige radiatorrooster kan sluiten om de turbulenties onder de motorkap te beperken. Deze nieuwe A-klasse berline zal in Rastatt (Duitsland) en in Aguascalientes (Mexico) worden gebouwd.(Belga)