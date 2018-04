Meer dan 50% van de gedurende maart verkochte auto's in Noorwegen hebben elektrische aandrijving

Nooit eerder lagen de verkoopcijfers van elektrische voertuigen in Noorwegen hoger dan gedurende de voorbije maand maart. In de derde maand van 2018 hadden 55% van de nieuw verkochte wagens een elektrische of een plug-in hybride aandrijving. Bij 18% van de verkochte wagens gaat het om een plug-in hybride motorisatie. Bij dergelijke modellen volstaat de elektrische autonomie voor de meeste doordeweekse verplaatsingen. 37% van de verkochte wagens heeft een volledig elektrische motorisatie. Hun rijbereik blijft stijgen, want vandaag biedt zelfs een democratisch geprijsd model zoals de Renault Zoe reeds een autonomie van 300 km. Vergeleken met de cijfers van maart 2017 zien we een stijging van 89% voor de "full electric"-modellen en van 46% voor de oplaadbare hybrids. De marktleiders op de Noorse markt van elektrische voertuigen zijn Nissan (want de nieuwe Leaf doet het uitstekend) en Tesla met de Model X en de Model S. (Belga)