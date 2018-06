Deze 600 LT werd ontwikkeld met het oog op circuitgebruik en hij zet ook 96 kg minder gewicht op de weegschaal in vergelijking met de 570S coupé, waarvan hij is afgeleid. Ontdaan van vloeistoffen weegt hij 1.247 kg en McLaren geeft aan dat ongeveer een kwart van de gebruikte onderdelen werd aangepast. Het hart van deze 600LT is nog steeds de 3.8 liter grote bi-turbo V8-motor die in deze configuratie 600 pk en 620 Nm levert, goed voor 481 pk per ton. Het koetswerk werd 74 mm langer dan de overige modellen uit de Sports Series.

De aerodynamica is zonder meer geënt op circuitgebruik. Zo komt er vooraan een splitter die de lucht langs het koetswerk van carbonvezel stuurt. Achteraan wordt een grote vleugel gemonteerd in combinatie met een diffuser, wat vooral de aerodynamische druk op de achteras bij hoge snelheden ten goede komt. Zelfs de bandenkeuze bevestigt de circuit-roeping van de McLaren, want het gaat om Pirelli P Zero Trofeo R-banden. Deze McLaren 600LT kost £ 185.000 en wordt volledig met de hand gebouwd op de site van Woking. (Belga)