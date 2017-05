Mazda opent gloednieuw museum in Augsburg

Het plan om een museum te maken werd opgevat door een plaatselijke Mazda-dealer Frey en kreeg meteen de volle steun van Mazda Duitsland. In het museum worden 45 Mazda-modellen die voornamelijk in Europa werden verkocht. Er zijn ook enkele zeldzame modellen uit de collectie van de familie Frey. Ook de locatie is uniek want het gaat om een gerenoveerd tramdepot dat in 1897 werd gebouwd. Naast het museum is er ook een plaats om events te organiseren, een restaurant en een gift shop.

Bij de getoonde modellen vinden we onder andere de Mazda Cosmo Sport uit 1967, de Mazda Luce RX87 van 1992 en de RX7. Dat is het best verkochte model uit de geschiedenis van het merk met een wankelmotor. Mazda gebruikte deze motortechnologie ook in de racerij en won er mee in Le Mans in de vroege jaren negentig. Het laatste Mazda-model waarin de constructeur dit type motor gebruikte was de RX8. De rijeigenschappen waren schitterend omwille van het lage gewicht en de lineaire vermogensopbouw maar de verbruiks- en emissiewaarden bleken te hoog om de normen te (blijven) halen. De auto's in het museum zullen ook regelmatig veranderen want in de Frey-collectie zitten meer dan 120 voertuigen. Het museum opent voor het grote publiek op 13 mei.

(Belga)