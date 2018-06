Mazda MX-5 krijgt meer pk's

De Mazda MX-5 is een leuke, pittige en betaalbare sportwagen, die al verscheidene generaties de roadsterliefhebbers weet te bekoren. Momenteel bestaat het motorenaanbod uit de 131 pk sterke 1.5 liter Skyactiv-G en de 2.0 liter Skyactiv-G die goed is voor 160 pk. Niet slecht voor een lichte tweezitter, maar het mag uiteraard altijd iets meer zijn in tijden waarin de vermogens in alle segmenten fiks de hoogte in gaan.

Die bedenking maakte men zich wellicht ook bij Mazda, want volgens de geruchten zou de 2 liter-viercilinder weldra een update krijgen, waardoor het vermogen met 24 pk zal stijgen. Hiermee zou de krachtigste variant van de roadster dus weldra over 184 pk kunnen beschikken, terwijl het koppel zou oplopen tot 205 Nm. Dat zijn mooie cijfers! (Belga)