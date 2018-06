Mazda MX-5 krijgt meer pit

De MX-5 is verkrijgbaar in twee varianten: een zuivere roadster met een vouwdak en de RF Coupé met een hard plooidak. Deze versies krijgen deze zomer een technische update. Beide beschikbare motoren - 1.5 en 2.0 op benzine - voldoen voortaan aan de nieuwe WLTP/RDE en Euro 6d Temp homologatienormen, waardoor de viercilinders schoner functioneren en een beter rendement leveren. Meteen kreeg de 2 liter een kleine vitaminekuur: het vermogen neemt toe van 160 tot 184 pk en het koppel van 200 tot 205 Nm, terwijl het toerental 6.800 tot 7.500 t/min stijgt. Uiteraard zullen hiermee ook de prestaties verbeteren.

Op vlak van rijveiligheid krijgt de MX-5 vijf nieuwe assistentiesystemen binnen de i-ACTIVSENSE : een automatische noodremfunctie in stadsverkeer (met voetgangersherkenning), een noodremfunctie bij achteruitrijden (om een obstakel of een persoon te vermijden), een achteruitrijcamera, een vermoeidheidsverklikker en een automatische verkeersbordherkenning. De vernieuwde MX-5 is vanaf augustus verkrijgbaar bij de Mazda-verdelers.(Belga)