Mazda MX-5: dit is Belgisch!

Het is niet toevallig dan Mazda Belux deze versie uitgerekend nu lanceert, want de versie is ook een knipoog naar de deelname van de Belgische invoerder aan de 24 uren van Zolder met enkele MX-5-modellen. De invoerder gaat er ook prat op dat de roadstertjes die dit weekend in de etmaalrace aantreden nagenoeg standaard zijn en in die zin is het een showcase voor de betrouwbaarheid en de duurzaamheid van dit sportieve model. De MX-5 160 Edition is een verwijzing naar het motorvermogen van de atmosferische tweeliter benzinemotor. Verder zullen er ook slechts 160 stuks van deze bijzondere roadster worden gebouwd. Binnenin maakt hij het verschil met Recaro sportstoelen en aluminium pedalen. Op technische vlak krijgt hij een stugger sportonderstel en komt er een brug die onder de motorkap de voorste veerpoten met elkaar verbindt. Je herkent hem ook meteen aan de spoiler op de kofferklep en de badge met de serienummer. Dit model wordt slechts in vier koetswerkkleuren geleverd en kost 31.990 ?. (Belga)