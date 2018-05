Mazda lanceert vernieuwde CX-3

De vernieuwde Mazda CX-3 is reeds op de markt in Japan en wordt eind deze zomer ook in de Europese showrooms verwacht. Het gefacelifte model krijgt verbeterde motoren, een bijgeschaafd design, een scherper rijgedrag, een hoger veiligheidsniveau en ruimere uitrustingsmogelijkheden.

Belangrijk nieuws bevindt zich onder de motorkap met de première van de nieuwe 1.8 Skyactiv-D-dieselmotor met alertere reacties en lagere emissiecijfers. Daarnaast geniet de 2.0 Skyactiv-G-benzinemotor eveneens van de innovaties die eerder al werden voorgesteld in de gefacelifte CX-5, waaronder specifieke zuigerkoppen en injectoren met hoge dispersie. Beide motoren voldoen aan de nieuwe Euro 6d-temp-emissienormen, inclusief de RDE-emissietests (Real-Drive Emission).

Op designvlak onderscheidt het modeljaar 2018 van de CX-3 zich door een hertekend radiatorrooster, nieuwe led-achterlichtblokken, nieuwe lichtmetalen velgen en de unieke lakkleur Soul Red Crystal. Verder dragen de hertekende middenconsole met elektrische parkeerrem en de centrale armsteun met meerdere opbergvakken bij tot het interieurcomfort.

Wat het rijgedrag betreft zorgen een verder verfijnde afstelling van de ophanging, nieuwe banden en een betere demping van de voorzetels voor een dynamischer én comfortabeler rijgedrag. En tenslotte staat ook de rijveiligheid op topniveau dankzij een resem nieuwe snufjes, waaronder de recentste versie van de Advanced Smart City Brake Support (Advanced SCBS), die voetgangers nog beter detecteert in het donker.(Belga)