Mazda lanceert straks benzinemotor met zelfontbranding

Vandaag hebben de Skyactiv G motoren al een hogere compressieverhouding wat zorgt voor keurige prestaties en een vrij laag verbruik. Vanaf 2019 steekt het merk een tandje bij met de lancering van de Skyactiv X motor. Het bijzondere aan deze benzinemotor is dat hij werkt zoals een dieselmotor. Wanneer het mengsel is samengedrukt, komt er geen vonkje van een onstekingskaars. Het samengedrukte mengsel van lucht (en een beetje benzine) zal spontaan ontbranden onder invloed van de druk en de temperatuur want als je het mengsel samendruk, stijgt de temperatuur. De motor wordt beademd door een compressor en zou veel vermogen verzoenen met een laag benzineverbruik. Het grote voordeel is dat de emissie van deze motor ook schoner is. Omdat de verbranding centraal in de verbrandingskamer ontstaat (en niet bovenaan in de cilinderkop door de vonk van een onstekingskaars) realiseert men een veel vollediger verbranding wat zorgt voor een veel schonere uitstoot.(Belga)