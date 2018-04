Mazda kent een sterke groei in België

Het afgelopen fiscale jaar, dat eindigde op 31 maart 2018, was het beste jaar sinds 2000 voor Mazda Motor Belux met een goede 9.400 inschrijvingen. Dit zijn er 1.420 meer dan vorig fiscaal jaar of een stijging met 15%. Voor een kleine constructeur is dit zeker een significante stijging, die vooral toe te schrijven is aan het succes van het SUV-gamma. Zowel de CX-5 als zijn kleine broer, CX-3, kenden een groei van maar liefst 30%. Daarnaast deed ook de kleine stadswagen Mazda2 het ver van slechts met een groei van 13%, terwijl de verkoop van de Mazda3, die nochtans aan het eind van zijn carrière is, ook met 6% toenam. Verder wist de verleidelijke MX-5 roadster 17% meer kopers van open rijgenot te overtuigen. Tenslotte kende de grote berline Mazda6 een terugval van 18%.

Het succes van het Japanse merk is door verschillende factoren te verklaren. Mazda staat bekend als een betrouwbaar merk bij de consumenten. Maar ook het design evolueerde sterk in de goede richting de voorbije jaren, waarmee de Mazda's sexier werden en meer persoonlijkheid uitstralen. Tenslotte blijft het dealernetwerk op mensenmaat, met een vriendelijk onthaal en waar nog naar de klant wordt geluisterd. (Belga)