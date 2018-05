Mazda is klaar voor Euro 6d TEMP

Mazda is duidelijk klaar voor de toekomst, want alle voertuigen die vanaf nu in de fabriek worden besteld, zullen voldoen aan de nieuwe Euro 6d TEMP emissienorm, inclusief de veeleisende WLTP meetmethode waarbij men wereldwijd het verbruik en de CO2-emissie van personenwagens bepaald. Deze test staat veel dichter bij realistische rijomstandigheden dan voordien.

De Japanse autofabrikant is ruim een jaar vroeger dan nodig klaar met de aanpassingen zijn gamma. Het nieuwe systeem wordt pas later verplicht voor alle nieuw ingeschrevenen voertuigen. De eerste Mazda die aan de Euro 6d TEMP norm voldoet zal al in juli worden geleverd. Door zijn ingenieuze en vindingrijke aanpak heeft Mazda andermaal bewezen dat het mogelijk is om ook zonder complexe - en dure - uitlaatgasnabehandeling tot schone emissies te komen. Zo voldoen SKYACTIV-G benzinemotoren met directe inspuiting (DI) en een cilinderinhoud van 1,5, 2,0 of 2,5 liter aan de Euro 6d TEMP-norm zonder gebruik te maken van een roetfilter.

Mazda kon alleen door motoraanpassingen aan de nieuwe grenswaarden voor roetdeeltjes voldoen. De 2.2 SKYACTIV-D (dieselmotor) wordt uitgerust met een SCR-systeem (selective catalytic reduction) om te voldoen aan de NOx-grenswaarden en ook deze motor is conform de Euro 6d TEMP-norm. Voor de recentere 1.8 SKYACTIV-D volstaat een NOx-accumulatiekatalysator.(Belga)