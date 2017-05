Mazda Cosmo wordt 50 jaar

In 1967 was het een gigantische wereldpremière: de Cosmo was het eerste productiemodel van Mazda dat aangedreven werd door een wankelmotor. Deze wagen zou het Japanse merk ook maturiteit verschaffen en lag eveneens aan de basis van de ontwikkeling van de latere de RX-7 en RX-6, maar ook de MX-5 die nog steeds een synoniem is voor betaalbaar sportief rijplezier.

Deze kleine sportwagen was 4,1 meter lang en woog slechts 940 kg. De Cosmo Sport werd aangedreven door een 1 liter-motor die tussen 110 en 130 pk ontwikkelde. Het kostte de ingenieurs heel wat energie en vernuft om de technologie van de wankelmotor geschikt te maken voor de massaproductie. In totaal rolden er tussen 1967 en 1972 1.176 exemplaren van de band.

Mazda hield lang vast aan het concept van de wankelmotor en behaalde er ook mooie successen mee in de autosport. Zo schitterde de RX-7 in het Amerikaanse IMSA-kampioenschap en behaalde de 787B natuurlijk de overwinning in de 24 Uren van Le Mans. Het verhaal van de wankelmotor is bij Mazda nog niet ten einde, want men spreekt van een hybride seriemodel met een wankelmotor als range extender dat er weldra aankomt.(Belga)