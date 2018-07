Mazda 6: details maken het verschil

Het koetswerk behoudt het speelse lijnenspel dat de Mazda 6 tot een succes heeft gemaakt. De vernieuwingen maken hem nog eleganter. Het radiatorrooster wordt ook iets lager ingeplant en de hoeken van het koelrooster monden uit in de lichtunits. We noteren ook een 3D-profiel, zoals dat al eerder bij tal van concurrenten te zien was. De koplampen zijn breder en lager en de richtingaanwijzers met ledtechnologie geven de Mazda 6 een moderne toets.

Ook binnenin werd één en ander aangepast. Vooraan komen nieuwe stoelen met een optionele ventilatiefunctie en alle bekledingselementen worden fraaier afgewerkt. Het multimediasysteem (MZD Connect) is compatibel met Apple Car Play en Android Auto.

De ontwikkelaars beloven ook een aangepast onderstel en stuurinrichting en de afstelling van de demping werd verfijnd met het oog op een dynamischer weggedrag en extra comfort. De nieuwe "6" heeft eveneens recht op extra rijhulpmiddelen met een adaptieve snelheidsregelaar voorzien van stop & go-functie en een 360° camera.(Belga)