Maybach-verkoop overtreft verwachtingen

Maybach is het submerk van Mercedes-Benz in het absolute topsegment. De merknaam verwijst naar ene Wilhelm Maybach die vanaf 1909 motoren voor de luchtvaart produceerde, in samenwerking met Ferdinand Graf von Zeppelin. Vanaf de jaren twintig ging Maybach ook luxueuze limousines bouwen voor de rijken der aarde. In 1960 werd Maybach eigendom van Mercedes-Benz, vanaf eind van de jaren negentig werden onder de merknaam Maybach de modellen 57 en 62 S Landaulet gebouwd, die qua kostprijs konden wedijveren met RollsRoyce dat eigendom was geworden van BMW.

In 2012 werd de productie van de Maybach 57 en 62 S Landaulet stopgezet, in totaal werden 3000 stuks verkocht. Sinds begin 2015 wordt de merknaam opnieuw gebruikt voor een zeer luxueuze versie van de Mercedes S 600, in de Pullman Guard-uitvoering kost die 1,37 miljoen euro. Op minder dan twee jaar tijd werden al 15.000 stuks verkocht.

Geen wonder dat in Stuttgart achter de schermen wordt gewerkt aan een uitbreiding van het Maybach-gamma. In de zomer van 2016 haalde Mercedes-topman Dieter Zetsche in het Amerikaanse Pebble Beach het doek van een indrukwekkend studiemodel, een tweedeurs coupé. Of de Maybach 6 effectief in productie gaat, is ongewis. Off the record is te horen dat een tweede conceptcar, een luxueuze SUV op basis van de Mercedes GLS, meer kans maakt om op de Russische en Chinese markt de strijd aan te gaan met de Bentley Bentayga en Rolls-Royce Cullinan.