Maserati viert de 60e verjaardag van de 'Eldorado'

Sommige auto's zijn de geschiedenisboeken ingegaan vanwege hun legendarische overwinningen, voor de innovaties waarover ze beschikten of vanwege de coureurs die ermee reden. Andere auto's zijn echter iconen geworden vanwege datgene waar ze voor staan: een uniek verhaal, een keerpunt in de geschiedenis of een gebeurtenis langs het circuit die uiteindelijk bepalend was in een specifiek tijdperk.

Eén van die auto's was de Maserati 'Eldorado', die faam vergaarde in 1958 als de eerste eenzitter raceauto in Europa die werd gesponsord door een merk dat geen link had met de wereld van de autosport. Het merk in kwestie was Eldorado, een ijsfabrikant. Dit was het eerste voorbeeld van moderne sponsoring, waarbij de auto werd gedecoreerd in de kleur van het sponsormerk. Het traditionele kleurenschema dat aan elk land was toegekend door de Internationale Federatie kwam hiermee te vervallen. Dat was echt een revolutie indertijd en het was van vitaal belang voor de toekomst van de autosport, die vanaf dat moment zijn deuren opende voor nieuwe financiers.

Deze Eldorado was bestemd voor de 'Trofeo dei due Mondi' (de race van twee werelden) op het circuit van Monza: de Automobile Club d'Italia had de 500 mijl lange race georganiseerd op het circuit, waarbij de Indianapolis 500 als inspiratiebron diende. Vooraanstaande Amerikaanse coureurs gingen daarbij de strijd aan met de beste Europese coureurs.

In een tijdsbestek van een paar maanden ontwikkelde ingenieur Giulio Alfieri de 'Eldorado'. De motor, die was afgeleid van de V8-motor die in de 450S twin cam-modellen was te vinden, had een cilinderinhoud die tot 4.190 cc was gereduceerd. Hij leverde een vermogen van 410 pk bij 8.000 tpm. Zowel de motor als de transmissie was negen centimeter naar links geplaatst. Dit moest voor een meer gebalanceerde gewichtsverdeling zorgen, waarbij rekening werd gehouden met het feit dat er op de kombochten op Monza tegen de klok in werd gereden. De versnellingsbak beschikte over slechts twee overbrengingen, terwijl de Dion-achteras niet was voorzien van een differentieel.(Belga)