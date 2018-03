Maserati op twee wielen

Maserati en Montante hebben elkaar opnieuw gevonden. Onder de vlag van de roemruchte autoconstructeur brengt het eveneens Italiaanse fietsenmerk een reeks single speeds op de markt. Deze collectie racefietsen is gebaseerd op iconische automodellen van Maserati. Van elk exemplaar wordt een gelimiteerd aantal geproduceerd dat gelijk staat aan het bouwjaar van het desbetreffende model. De fietsen zijn vanaf nu te bestellen bij de officiële Maserati-dealers vanaf 1.475 euro.

Er is in eerste instantie gekozen voor vier single speeds waarvan het ontwerp ontleend is aan historische Maserati's: de 250s (1957), 450s (1957), 3500 GT (1957) en Ghibli (1967). Elke fiets weerspiegelt het desbetreffende automodel en bouwjaar. Ter hoogte van de boven- en balhoofdbuis zit bij alle vier uitvoeringen een metallic plaat. Daarop staat de naam van de Maserati waarop de fiets is geïnspireerd, evenals het bouwjaar van het model in kwestie. Een aanrader voor fietsende autoliefhebbers.(Belga)