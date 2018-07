Maserati Levante GTS in wereldpremière op Goodwood

De twinturbo V8 van de Maserati Levante GTS heeft dezelfde V90-architectuur als de 3,8 liter motor in de Quattroporte GTS, maar is aangepast om te kunnen werken met de intelligente Q4-vierwielaandrijving van de SUV. Hij levert nu 550 pk bij 6.250 tpm en een koppel van 730 Nm tussen 2.500 en 5.000 tpm. Zoals alle benzinemotoren van Maserati wordt de achtcilinder in Maranello gebouwd door Ferrari.

Dankzij zijn uitstekende pk-gewichtsverhouding van 3,9 kg/pk spurt de Levante GTS in slechts 4,2 seconden van stilstand naar 100 km/u. Zijn topsnelheid ligt op 292 km/u. Dat zijn prestaties van een supercar die hier als het ware verhuld werd in een premium SUV.

Het opvallende design van de Levante GTS doet denken aan dat van de sportieve Levante Trofeo, met name door zijn lagere voor- en achterbumper. In het interieur zijn sportpedalen, een Harman Kardon-audiosysteem met veertien speakers en Full Premium-leer standaard. Optioneel kan worden gekozen voor Pieno Fiore-leer. De hele Levante-reeks profiteert van nieuwe opties, zoals Adaptive Full LED Matrix-koplampen. Standaard is Integrated Vehicle Control, dat al op de Ghibli en Quattroporte wordt geleverd. Het werkt actief aan het verbeteren van de stabiliteit en zorgt voor meer veiligheid, rijdynamiek en betere prestaties.(Belga)