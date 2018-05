Maserati goed vertegenwoordigd op "Monaco Grand Prix Historique"

Voor deze prestigieuze 11e editie met vooroorlogse voertuigen, maakten deze bolides op algemeen verzoek hune comeback in de A-reeks. Dit is wereldwijd de belangrijkste meeting voor Grand Prix bolides die na de Tweede Wereldoorlog tot "Formule 1"-wagens werden omgedoopt. In deze categorie werden twee Maserati's ingeschreven. De 6CM werd bestuurd door Anthony Sinopoli en eindigde op de derde plaats.

Van de 27 gebouwde Maserati 6CMs blijven er vandaag nog maar 13 over. Ze beschikken over een geavanceerde voorwielophanging waarbij men de schokdempers kan aanpassen voor verschillende circuits. In reeks B kwam Julia De Baldanza aan de start, één van de twee vrouwelijke piloten van de wedstrijd. Ze reed met haar geliefde Maserati A6GCM uit 1952 en er traden nog vier exemplaren van de Maserati 250F aan.

Van de 34 auto's in de C-serie waren er 12 Maserati's: vijf exemplaren van de 300S, zes keer de A6GCS en één 200SI. Een door Lister met Maserati-motor uit 1956, werd bestuurd door Ben Short en finishte op de tweede plaats. Gasten en Maserati-klanten genoten van het spektakel en spannende races op deze Monaco Grand Prix Historique. Verder was er ook een prachtige tentoonstelling met een Maserati 3500 GT Vignale Spyder en de legendarische 250F.(Belga)