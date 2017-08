Luxemburgse politie in Tesla

Je ziet het wel vaker in de Emiraten: het politiekorps dat zijn nieuwste supercars showt. Bij ons moeten de zwaantjes het meestal met bescheidener vervoer stellen, al mogen de ordediensten in Luxemburg toch zeker niet klagen. Ze krijgen weldra Tesla's Model S toegewezen om op hun wegen te patrouilleren. In het kleine belastingparadijs is de beperkte actieradius en de hoge kostprijs blijkbaar geen belemmering om deze elektrische wagens in te zetten, terwijl dat in andere landen wel het geval is. De intercepties zullen alleszins vlot verlopen want de Tesla Model S heeft de sprintcapaciteiten van een sportwagen. Oppassen dus als u iets mispeutert in het Groothertogdom, want de arm der wet is er voortaan razendsnel en geruisloos ter plekke.(Belga)