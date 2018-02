Lexus UX voor het eerst te zien in Genève

Lexus toont zijn nieuwe crossover, de UX, in wereldpremière op het salon van Genève dat op 6 maart aanstaande opent. De Japanse luxeconstructeur toont in Genève in Europese première ook de RX 450hL. Dat is een bijkomende versie van de RX450h met een derde zetelrij.

Deze nieuweling biedt op een comfortabele manier plaats aan zeven inzittenden. Omdat de achterste stoelen modulair zijn, is er ook een interessante laadruimte. Het polyvalente interieur van de RX 450hL werd mogelijk door de wagen 11 cm te verlengen. Eén en ander gebeurde zonder aan de elegante coupé-vormgeving te raken.

De constructeur brengt ook de LF-1 Limitless concept mee naar Europa. Deze concept was eerder al in Detroit te zien. In Genève zet het merk ook een bijzondere versie van de RC F onder de spots. Het gaat om een speciale reeks naar aanleiding van de tiende verjaardag van de "F".(Belga)