Lexus toont detail van nieuwe ES

Het is een publiek geheim dat de Lexus GS niet zo goed scoort in Europa en weldra vervangen zal worden door een nieuw model. Dat klopt gedeeltelijk, want dit 'nieuwe model' is wellicht de volgende generatie van de ES, die al geruime tijd op de markt is in andere continenten. Deze 'Elegant Sedan' (waarvoor ES staat) is zelfs een bestseller voor het Japanse luxemerk in de Verenigde Staten.

De ES is een voorwielaangedreven berline van ongeveer 4,9 meter lang. De nieuwe, zevende generatie zal rusten op het bekende modulaire TNGA-platform dat reeds door de Prius, de Camry en andere voorwielaangedreven modellen uit de Toyota-familie wordt gebruikt. Waarschijnlijk verdwijnt hiermee de GS uit het Lexus-gamma en wordt zijn plaats wereldwijd ingenomen door de nieuwe ES, die zonder twijfel ook een hybride aandrijving zal krijgen. Meer details over de lancering en de specificaties worden eind deze maand vrijgegeven bij de onthulling van het 'nieuwe model' op het Autosalon van Beijing.(Belga)