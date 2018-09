Lexus onthult nieuwe RC Coupé in Parijs

Lexus lanceerde de RC in 2014 en nu krijgt de luxueuze sportcoupé een update. De aanpassingen hebben vooral betrekking op de styling, het comfort, de uitrusting en het rijgedrag. Meer details volgen bij de onthulling in Parijs begin oktober.

In de Franse hoofdstad heeft Lexus nog enkele primeurs voorzien. Eerst en vooral pakt het Japanse luxemerk uit met de LC Yellow Edition. Dit is een nieuwe exclusieve en opvallende uitvoering van het paradepaardje onder de coupés bij Lexus, die zich onderscheidt door zijn opvallende 'Flare Yellow' koetswerklak. Een ander hoogtepunt voor Lexus in Parijs wordt de Europese première van de zevende generatie van de ES berline die met een nieuw onderstel meer rijdyanmiek wil brengen zonder aan comfort in te boeten. En tenslotte is ook de nieuwe UX van de partij op de Lexus-stand. Deze compacte cross-over zal de rol als instapmodel voor het merk innemen naast de bekende CT. (Belga)