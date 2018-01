Urbain Vandormael Expert autosector analyse

Leidt e-auto tot blackout? 'Stroomnet is niet voorbereid op elektromobiliteit'

Elektromobiliteit is meer een hype dan een boom. Elektrische auto's maken in België en in onze buurlanden minder daneen procent uit van de nieuwe inschrijvingen. Gelukkig maar. Ons stroomnet is immers niet voorbereid op elektromobiliteit.