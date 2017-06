Le Pape en Opel électrique

C'est pourquoi Karl-Thomas Neumann, CEO d'Opel, a rencontré sa Sainteté le Pape François et lui a remis les clés d'une nouvelle Opel Ampera-e."Nous sommes fiers qu'en tant que constructeur qu'Opel puisse contribuer aux objectifs ambitieux de la cité du Vatican. Notre nouvelle Ampera-e rend la voiture électrique utilisable au quotidien et cela sans aucun compromis," a déclaré Karl-Thomas Neumann. La conférence, qui réunissait des représentants de collectivités, des industriels, des spécialistes et des leaders d'opinion, a abordé les questions-clés de la viabilité environnementale, parmi lesquelles les problèmes de la mobilité future. Au cours de la conférence, le Vatican, Opel et la société d'énergie italienne Enel se sont engagés à travailler sur un programme de mobilité durable pour l'Etat de la Cité. L'Ampera-e redéfinit l'électromobilité grâce à une autonomie confortable de 520 km (chiffres NEDC). En réalité on peut tout de même espérer accomplir 350-400 km avant de devoir recharger. (Belga)