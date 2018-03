Lazareth Amphibie gaat te water

De Fransman verwierf vooral bekendheid als tuner van auto's en motoren. Maar met zijn uitgebreide technische bagage oriënteerde de laureaat van de school Espera Sbarro zich later meer naar de bouw van prototypes en exclusieve wagens. Na enkele jaren voor anderen te hebben gewerkt, opende hij in 1998 zijn eigen atelier waar hij ook eigen producten onder de naam Lazareth ging produceren.

Een van zijn recentste creaties is de Amphibie, een soort remake van de Mini Moke met een zeer schattige look. Dit voertuig is gehomologeerd als vierwieler en wordt aangedreven door een 400cc verbrandingsmotor. De Moke Amphibie bereikt een topsnelheid van 90 km/u op het land en kan als strandwagen ook als vaartuig ingeschreven worden. Zo kan hij meteen te water gaan, waar hij met zijn 6 pk motor met schroef een kruissnelheid van 7 knopen haalt. Dit originele voertuig wordt op aanvraag geproduceerd in het Franse Annecy. Het prijskaartje is even exclusief en loopt op tot 30.000 euro.(Belga)