Land Rover wil levens redden met drie woorden

Naar aanleiding van zijn 70ste verjaardag stuurde Land Rover een team van deskundige Experience-rijders en vrijwilligers in een vloot Land Rovers naar Mull om unieke What3words-adresplaatjes af te leveren aan 2.000 huizen en bedrijven op het eiland, waarvan er vele in afgelegen gebieden liggen. What3words is een Brits technologiebedrijf dat de wereld opdeelde in 57 triljoen vierkanten van 3 m op 3 m. Elk daarvan kreeg een uniek, eenvoudig te onthouden adres van drie woorden, dat opgezocht kan worden via een app die ook offline werkt.

Het adressenproject op Mull is het eerste in een nieuw, exclusief wereldwijd humanitair partnership tussen Jaguar Land Rover en What3words. De twee ondernemingen gingen in op de oproep om hulp van Brian Prendergast, de arts van het eiland, om elk huis en bedrijf een exact adres te geven, zodat sneller medische hulp geboden kon worden bij een noodgeval. Dankzij de adressen van drie woorden zullen Dr. Prendergast en zijn collega's sneller en preciezer kunnen reageren op een noodoproep en bovendien de dagelijkse gezondheidszorg op Mull kunnen verbeteren. Zonder een grondige plaatselijke kennis van het eiland kan het moeilijk zijn voor nieuwe leden binnen zijn team om een specifiek huis te vinden, omdat de postcodes grote gebieden kunnen bestrijken en er soms zelfs geen officiële straatnamen zijn.(Belga)