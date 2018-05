Land Rover werkt aan autonome terreinwagens

Het exclusieve "CORTEX"-project ontwikkelt autonome terreinwagens die geschikt zijn om in alle weersomstandigheden te gebruiken: regen, ijs, sneeuw of mist. In het kader van dit project werd een nieuwe "5D"-techniek ontwikkeld, die in real time de data van akoestische, video-, radar-, licht- en afstand (LiDAR) sensoren combineert.

Door al deze gegevens te combineren kan men de omgeving van de auto volledig in kaart brengen. CORTEX ontwikkelt technologie die gebruik maakt van algoritmes, het verfijnt de verschillende sensoren en het voert echte tests uit in offroadsituaties in Groot-Brittannië. De Universiteit van Birmingham, met haar toonaangevende onderzoekscentrum op vlak van radar- en sensortechnologie voor autonome platformen, en Myrtle AI, experts in automatisch leren, nemen deel aan het project.

CORTEX werd aangekondigd tijdens de derde Innovate UK-sessie in maart 2018. Daar was vooral aandacht voor de financiering van geconnecteerde en autonome voertuigen.(Belga)