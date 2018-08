Land Rover viert 70ste verjaardag

In het dorp Sandakphu woont een Indiase plattelandsgemeenschap en het ligt op een hoogte van 3.636 meter. Het is alleen toegankelijk via een steile en rotsachtige weg. Het dorp wordt er bevoorraad dor een vloot van 42 bijzonder goed onderhouden Land Rovers. De oudste exemplaren dateren van 1957 en zijn nog steeds in gebruik.

Vandaag werd een film uitgebracht over de 31 km lange tocht die de bewoners moeten ondernemen om aan de nodige levnsmiddelen te komen. Een team van Land Rover bezocht de opmerkelijke collectie klassieke Land Rover modellen. Voor de plaatselijkde gemeenschap staan ze symbool voor een betrouwbaar transportmiddel en zijn ze van levensbelang omdat ze alle noodzakelijke materialen en producten naar het dorp brengen.(Belga)