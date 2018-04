Land Rover viert 70 jaar Defender in de sneeuw

Hoog in de Franse Alpen, in de dikke sneeuwlaag, is een reusachtig profiel van een Land Rover Defender gemaakt, voor de aankondiging van de 'World Land Rover Day' op 30 april 2018. Deze bijzondere dag vindt plaats om de 70e verjaardag van de iconische terreinwagen te vieren. Die werd in 1948 op de Nederlandse AutoRAI voor het eerst aan het publiek getoond.

De unieke sneeuwschets is een eerbetoon aan de allereerste schets die Maurice Wilks, de toenmalige Engineering Director bij Rover, op het strand van Red Wharf Bay tekende en zijn idee voorstelde aan zijn broer Spencer, toen Managing Director bij Rover. Het vooruitstrevende ontwerp werd de 'Land Rover' genoemd, waarvan de contouren onmiddellijk gelinkt kunnen worden aan de Defender.

Sneeuwkunstenaar Simon Beck, die gespecialiseerd is in het te voet maken van geometrische contouren, trotseerde temperaturen onder het vriespunt bij het maken van zijn creatie op 2.700 meter hoogte bij La Plagne in de Franse Alpen. Beck liep uiteindelijk 20.894 passen en een afstand van 16,5 kilometer om de reusachtige omtrek te voltooien.