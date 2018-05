Land Rover en Victorinox, het bekende Zwitserse merk van zakmessen en reisaccessoires, werkten samen aan een uniek project dat leidde tot de Discovery Victorinox, een beperkte exclusieve reeks waarvan slechts 60 exemplaren in Santorini zwarte koetswerklak worden aangeboden. De motorkeuze blijft beperkt tot de 2 liter viercilinder diesel met 240 pk en de 3 liter zescilinder benzine met 211 of 258 pk. Deze 'Disco' zal enkel beschikbaar zijn in België en Luxemburg. Elke koper krijgt bij de wagen meteen een set van twee Victorinox reiskoffers, een Airboss Mecha Chrono Mach 9 uurwerk en een 'rescue tool' zakmes.

Een leuk detail in het interieur is de rode kleur van de controleknop, niet toevallig de tint die typisch is voor de producten van Victorinox. Verder heeft de Discovery Victorinox een panoramisch dak en een 380W Meridian hifi. Om zijn exclusieve verschijning verder te onderstrepen is de wagen uitgerust met 20" velgen met vijf dubbele spaken in een Gloss Black afwerking. De Land Rover Discovery 'Victorinox' is nu te bestellen bij de verdelers en kost 71.950 euro.(Belga)