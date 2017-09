Land Rover Discovery versleept roadtrain van 110 ton

De Land Rover Discovery ging de confrontatie aan met een roadtrain van 110 ton in de Australische outback en behaalde de overwinning. Het beeld van een truck met zeven aanhangers die voortgetrokken wordt door een eenvoudige 4x4 lijkt bij de haren getrokken, maar het gebeurde echt met de Britse terreinwagen. De Discovery demonstreerde zijn trekcapaciteiten met een 100 meter lange vrachtwagencombinaties in de Northern Territory in het kader van de lancering van het modeljaar 2018.

Normaal legt de Discovery Td6 met zijn 258 pk sterke 3 liter turbodiesel een gehomologeerd trekvermogen van 3.500 kilogram voor, maar voor deze stunt slaagde hij erin een roadtrain van 110 ton 16 kilometer ver te trekken. Dit gebeurde op een speciaal voor de gelegenheid afgesloten gedeelte van de Lasseter Highway.(Belga)